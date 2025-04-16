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У МЛС з’явився новий претендент на Де Брейне

Олег Дідух — 16 квітня 2025, 18:51
У МЛС з’явився новий претендент на Де Брейне
Кевін Де Брейне
ФК Манчестер Сіті

Клуб МЛС Чикаго Файр включився в боротьбу за зіркового півзахисника Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевіна Де Брейне.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, американський клуб уже розпочав переговори з Де Брейне. Гравцеві презентували проєкт, який, як сподіваються у Чикаго, привабить гравця. Бельгієць оцінить всі варіанти продовження кар’єри найближчими днями та тижнями.

Раніше інтерес до Де Брейне уже проявляв інший клуб МЛС, Сан-Дієго, проте згодом каліфорнійці відмовилися від ідеї підписати зіркового хавбека збірної Бельгії. Також інтерес до гравця приписують Інтер Маямі.

Де Брейне наприкінці сезону покине Манчестер Сіті на правах вільного агента. 33-річний бельгієць виступає за чемпіонів Англії з 2015 року.

Кевін Де Брейне Манчестер Сіті

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