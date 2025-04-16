У МЛС з’явився новий претендент на Де Брейне
Клуб МЛС Чикаго Файр включився в боротьбу за зіркового півзахисника Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевіна Де Брейне.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За його інформацією, американський клуб уже розпочав переговори з Де Брейне. Гравцеві презентували проєкт, який, як сподіваються у Чикаго, привабить гравця. Бельгієць оцінить всі варіанти продовження кар’єри найближчими днями та тижнями.
Раніше інтерес до Де Брейне уже проявляв інший клуб МЛС, Сан-Дієго, проте згодом каліфорнійці відмовилися від ідеї підписати зіркового хавбека збірної Бельгії. Також інтерес до гравця приписують Інтер Маямі.
Де Брейне наприкінці сезону покине Манчестер Сіті на правах вільного агента. 33-річний бельгієць виступає за чемпіонів Англії з 2015 року.