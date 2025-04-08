Легенда Манчестер Сіті може стати одноклубником Мессі
Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне може стати гравцем Інтер Маямі, у складі якого виступає Ліонель Мессі.
Про це повідомляє ESPN.
Клуб Девіда Бекхема має першочергове право переговорів із півзахисником у тому випадку, якщо Де Брейне захоче продовжити кар'єру в МЛС.
У правилах чемпіонату зазначається, що клуби можуть зареєструвати у свій список до п'яти гравців у будь-який момент часу. Вказавши футболіста, представник найвищого дивізіону північноамериканського футболу має ексклюзивне право розпочати переговори першим без конкуренції з боку інших учасників чемпіонату.
У поточному сезоні на рахунку Де Брейне 4 голи та 7 асистів у 32 матчі за Манчестер Сіті в усіх турнірах.
Напередодні "містяни" оголосили про відхід свого хавбека за підсумками кампанії.