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Легенда Манчестер Сіті може стати одноклубником Мессі

Володимир Максименко — 8 квітня 2025, 13:48
Легенда Манчестер Сіті може стати одноклубником Мессі
Кевін Де Брейне
ФК Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне може стати гравцем Інтер Маямі, у складі якого виступає Ліонель Мессі.

Про це повідомляє ESPN.

Клуб Девіда Бекхема має першочергове право переговорів із півзахисником у тому випадку, якщо Де Брейне захоче продовжити кар'єру в МЛС.

У правилах чемпіонату зазначається, що клуби можуть зареєструвати у свій список до п'яти гравців у будь-який момент часу. Вказавши футболіста, представник найвищого дивізіону північноамериканського футболу має ексклюзивне право розпочати переговори першим без конкуренції з боку інших учасників чемпіонату.

У поточному сезоні на рахунку Де Брейне 4 голи та 7 асистів у 32 матчі за Манчестер Сіті в усіх турнірах.

Напередодні "містяни" оголосили про відхід свого хавбека за підсумками кампанії.

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