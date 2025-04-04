Клуб МЛС відмовився підписувати Де Брейне

Новачок МЛС Сан-Дієго відмовився підписувати півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брейне, який сьогодні оголосив про відхід із клубу наприкінці сезону.

Про це повідомляє GiveMeSport.

Де Брейне дійсно вів переговори із Сан-Дієго, проте в підсумку клуб відмовився від ідеї підписати 33-річного бельгійця. Інтерес до хавбека зберігає ще один неназваний клуб МЛС.

Окрім цього, у Де Брейне є варіанти продовження кар’єри в Туреччині та Саудівській Аравії, де на нього претендує цілий ряд клубів – Аль-Хіляль, Неом і Аль-Кадісія. Півзахисник не відкидає варіант із переїздом у Саудівську Аравію, проте МЛС для нього є більш привабливим місцем продовження кар’єри.

Контракт Де Брейне із Манчестер Сіті діє до кінця червня 2025 року, проте не виключено, що хавбек залишиться в клубі до кінця клубного чемпіонату світу.