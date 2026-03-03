Де Брейне відновив тренування з Наполі

Зірковий бельгійський півзахисник Кевін Де Брейне відновив тренування у загальній групі Наполі.

Про це повідомляє Football Italia.

У понеділок, 2 березня, він провів повноцінне тренування з командою на базі в Кастель Вольтурно. Воно стало для Кевіена першим за 128 днів.

Нагадаємо, востаннє Де Брейне виходив на поле 25 жовтня 2025 року. Того дня Наполі переміг Інтер 3:1 у матчі Серії. Бельгієць у тому поєдинку забив гол із пенальті, проте надірвав задню поверхню стегна під час виконання 11-метрового удару.

Раніше повідомлялося про те, що Де Брейне повернеться в гру в середині березня, ще до паузи на матчі національних збірних.

Хавбек збірної Бельгії перейшов у Наполі з Манчестер Сіті влітку минулого року на правах вільного агента. У складі чемпіонів Італії півзахисник відзначився 4 голами та 2 асистами в 11 матчах у всіх турнірах.