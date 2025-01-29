Український тренер здивував прогнозом на матч Шахтаря з Боруссією

Український тренер Володимир Шаран вважає, що донецький Шахтар зможе перемогти Боруссію Дортмунд у 8 турі основного етапу Ліги чемпіонів.

Цитує тренера NV.ua.

"У перемогу "гірників" я, звичайно, вірю. Боруссія зараз не в найкращій формі. Те, що я бачив у Бундеслізі та Лізі чемпіонів у виконанні "джмелів", мене дивує. Але все ж таки думаю, що з приходом нового тренера, хоч у нього й мало часу, команда трохи оживе.

Зазвичай зміна тренера йде на користь команді, особливо в перших матчах. Проте ми віримо в Шахтар, адже проти Бреста вони показали неймовірний перший тайм. Зізнаюся, я був сильно здивований. "Гірники" грали в класний футбол, який хочеться дивитися. Це нагадало часи, коли за Шахтар виступали досвідчені бразильці. Дійсно, команда продемонструвала хороший рівень. Тому я вірю, що Шахтар спроможний перемогти німців", – зазначив фахівець.