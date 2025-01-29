Український тренер здивував прогнозом на матч Шахтаря з Боруссією
Український тренер Володимир Шаран вважає, що донецький Шахтар зможе перемогти Боруссію Дортмунд у 8 турі основного етапу Ліги чемпіонів.
Цитує тренера NV.ua.
"У перемогу "гірників" я, звичайно, вірю. Боруссія зараз не в найкращій формі. Те, що я бачив у Бундеслізі та Лізі чемпіонів у виконанні "джмелів", мене дивує. Але все ж таки думаю, що з приходом нового тренера, хоч у нього й мало часу, команда трохи оживе.
Зазвичай зміна тренера йде на користь команді, особливо в перших матчах. Проте ми віримо в Шахтар, адже проти Бреста вони показали неймовірний перший тайм. Зізнаюся, я був сильно здивований. "Гірники" грали в класний футбол, який хочеться дивитися. Це нагадало часи, коли за Шахтар виступали досвідчені бразильці. Дійсно, команда продемонструвала хороший рівень. Тому я вірю, що Шахтар спроможний перемогти німців", – зазначив фахівець.
Шаран вважає, що у матчі з Боруссією головний тренер донецького клубу Маріно Пушич знову зробить ставку на бразильців.
"Якщо вони будуть у формі, то однозначно він зробить акцент на них. А навіщо змінювати? Пушич – молодець, не побоявся поставити бразильців. Чесно кажучи, думаю, це всіх здивувало. Але Шахтар пройшов збори, і тренер бачив, хто в якій формі перебуває, тому й дав їм шанс. А латиноамериканці все довели", – розповів тренер.
Нагадаємо, що матч Шахтаря та Боруссії відбудеться сьогодні, 29 січня. Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.
Після сьогомо туру "гірники" розмістились на 27 місці у турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів, набравши 7 очок.
Раніше директор донеччан назвав стадіон, на якому клуб гратиме матчі єврокубків наступного сезону.