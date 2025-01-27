Палкін назвав місто, де Шахтар планує грати єврокубкові матчі наступного сезону
Сергій Палкін
Шахтар
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів, що клуб збирається наступного сезону матчі єврокубків проводити на "Фельтінс Арені" у місті Гельзенкірхен. На цьому стадіоні "гірники" грали поєдинки і цього сезону.
Про це він сказав у коментарі для Kicker.
"Ми дуже задоволені Гельзенкірхеном. Думаю, ми залишимося тут. Ми близькі до угоди", – сказав він.
Нагадаємо, виступи Шахтаря принесли німецькому клубу Шальке, який зараз грає в Бундеслізі 2, близько 2 млн євро.
Ймовірно, Шахтар завершить єврокубкові виступи після гри з Боруссією Дортмунд. У команди Маріно Пушича ще є математичні шанси пробитися у плейоф єврокубку. Проте для цього має співпасти безліч факторів.
Зазначимо, що матчі єврокубків у сезоні-2023/24 український гранд проводив у Гамбурзі на стадіоні "Фолькспарк Штадіон".