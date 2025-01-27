Палкін назвав місто, де Шахтар планує грати єврокубкові матчі наступного сезону

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів, що клуб збирається наступного сезону матчі єврокубків проводити на "Фельтінс Арені" у місті Гельзенкірхен. На цьому стадіоні "гірники" грали поєдинки і цього сезону.

Про це він сказав у коментарі для Kicker.

" Ми дуже задоволені Гельзенкірхеном. Думаю, ми залишимося тут. Ми близькі до угоди", – сказав він.

Нагадаємо, виступи Шахтаря принесли німецькому клубу Шальке, який зараз грає в Бундеслізі 2, близько 2 млн євро.

Ймовірно, Шахтар завершить єврокубкові виступи після гри з Боруссією Дортмунд. У команди Маріно Пушича ще є математичні шанси пробитися у плейоф єврокубку. Проте для цього має співпасти безліч факторів.

Зазначимо, що матчі єврокубків у сезоні-2023/24 український гранд проводив у Гамбурзі на стадіоні "Фолькспарк Штадіон".