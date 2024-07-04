Шаран: Трубін і Бондаренко могли б підсилити олімпійську збірну

Український тренер Володимир Шаран вважає, що Трубін та Бондаренко допомогли б олімпійській збірній на Іграх-2024.

Його слова передає New Voice.

"Я розумію, що наші футбольні клуби ставлять перед собою власні завдання, але Україна потрапила перший раз на Олімпійські ігри, і їм потрібно було підсилити олімпійську збірну. Підсилили б Трубін і Бондаренко. Для мене це ті гравці, які потрібні нашій збірній. Динамо могло відпустити Нещерета, якщо Трубіна немає. Я не знаю, чому так сталося, бо він хотів грати на Олімпіаді.

Чому Шахтар відпустив Сікана і Криськіва, а Судакова і Бондаренка ні? Це вже питання не до мене, кожен тренер думає за свою команду", — сказав фахівець.

Раніше головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань оприлюднив заявку на Олімпіаду-2024 в Парижі. На груповому етапі Олімпійських ігор українці зіграють проти Аргентини, Марокко та Іраку. Нагадаємо, до заявки аргентинської збірної увійшли три чемпіони світу.