Три чемпіони світу ввійшли до заявки олімпійської збірної Аргентини на Париж-2024

Олімпійська збірна Аргентини оголосила свою заявку на Олімпіаду-2024 у Парижі.

Відповідний пост опублікували в X (Twitter) Асоціації футболу Аргентини.

До списку з 18 гравців увійшли 3 чинних чемпіони світу — воротар Херонімо Руллі, захисник Ніколас Отаменді та нападник Хуліан Альварес.

Зазначимо, що команда Хав’єра Маскерано зіграє в одній групі з Україною, Марокко та Іраком.

Заявка олімпійської збірної Аргентини на Ігри-2024 у Парижі

Воротарі: Леандро Брей (Бока Хуніорс), Херонімо Руллі (Аякс).

Захисники: Марко Ді Чезаре (Расінг), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Бруно Аміоне (Сантос Лагуна), Хуліо Солер (Ланос), Хокаін Гарсія (Велес), Гонсало Лухан (Сан Лоренцо).

Півзахисники: Езекієль Фернандес, Крістіан Медіна, Кевін Зезон (усі – Бока Хуніорс), Сантьяго Ессе (Олімпіакос).

Нападники: Хуліан Альварес (Манчестер Сіті), Джуліано Сімеоне (Атлетико), Лукас Бельтран (Фіорентина), Лусіано Гонду (Архентінос Хуніорс), Клаудіо Ечеверрі (Рівер Плейт), Тьяго Альмада (Атланта Юнайтед).

До резервного списку потрапили воротар Фабрісіо Якович (Естудіантес), захисник Аарон Кірос (Банфілд), а також півзахисники Федеріко Редондо (Інтер Маямі) та Хуан Нардоні (Расінг).

#JuegosOlímpicos Estos son los jugadores convocados por el entrenador Javier Mascherano para competir en París 2024 💪🏻



¡Vamos Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/20o9HHw4AJ — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 2, 2024

Футбольний турнір на Олімпійських іграх-2024 проходитиме за 24 липня по 10 серпня. Матч Україна — Аргентина відбудеться 30 липня, початок — о 18:00 за київським часом.