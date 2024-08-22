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Шапаренко: Задоволений тим, що ми вийшли не просто відбувати номер

Ігор Чернявський — 22 серпня, 07:05
Шапаренко: Задоволений тим, що ми вийшли не просто відбувати номер
ФК Динамо

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко задоволений грою команди в першому матчі плейоф Ліги чемпіонів проти Зальцбурга.

Слова Миколи наводить офіційний сайт Динамо.

"На мою думку, команда дуже гідно грала. Хорошим був початок першого тайму, ми могли забивати. Другий тайм теж вийшов непоганим. Цікава була гра, на жаль, ми поступилися.

Я задоволений командою, гравцями, тим, що вони вийшли на поле не просто відбувати номер, а грали за емблему Динамо та віддавали усі сили, щоб здобути гідний результат", — сказав Шапаренко.

Зазначимо, що статистичний портал SofaScore визнав Миколу одним із двох найкращих гравців матчу.

Динамо Київ РБ Зальцбург Микола Шапаренко Ліга чемпіонів-2024/25

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