Шапаренко: Задоволений тим, що ми вийшли не просто відбувати номер

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко задоволений грою команди в першому матчі плейоф Ліги чемпіонів проти Зальцбурга.

Слова Миколи наводить офіційний сайт Динамо.

"На мою думку, команда дуже гідно грала. Хорошим був початок першого тайму, ми могли забивати. Другий тайм теж вийшов непоганим. Цікава була гра, на жаль, ми поступилися.

Я задоволений командою, гравцями, тим, що вони вийшли на поле не просто відбувати номер, а грали за емблему Динамо та віддавали усі сили, щоб здобути гідний результат", — сказав Шапаренко.