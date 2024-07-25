Шапаренко став найкращим гравцем матчу Динамо — Партизан

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко став найкращим гравцем матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2024/25 Динамо — Партизан (6:2).

Про це повідомляє пресслужба киян.

В офіційному Telegram-каналі "біло-синіх" було проведено голосування вболівальників за найкращого гравця матчу Динамо — Партизан, в якому взяли участь понад 5 тисяч респондентів.

Лідером став Микола Шапаренко, за якого було віддано 2285 голосів (43%). Другим в опитуванні став Володимир Бражко 1947 голосів (37%), а третім — Владислав Кабаєв 517 голосів (10%).

Матч-відповідь відбудеться 31 липня у Белграді й розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні сербський клуб значно підвищив градус протистояння після того, як поїхав на товариський турнір у країну-терористку, а головний тренер Партизана Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським.

Перед матчем головний тренер киян Олександр Шовковський повідомив, що Динамо відмовилося від всіх офіційних заходів, та сказав, що дії Партизана не є дружніми щодо України.