Визначилися найкращий гравець і тренер листопада в УПЛ

Найкращим гравцем листопада в Українській Прем'єр-лізі було визнано півзахисника Кривбаса Єгора Твердохліба, найкращим тренером став наставник Вереса Олег Шандрук.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

В цьому місяці Твердохліб відзначився п'ятьма голами в чотирьох матчах.

Водночас Верес Шандрука переміг Рух (2:0) та ЛНЗ (2:1) і зіграв унічию з Оболонню (0:0) та Олександрією (1:1).

Раніше Українська Прем'єр-ліга назвала переможців номінацій на найкращого тренера та найкращого гравця 1 туру чемпіонату України, який догравався 4 грудня.