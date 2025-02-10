Maxi Defence. Як захисник збірної України прийшов в оборону-посміховисько і допоміг їй зупинити Ліверпуль

Наприкінці минулого сезону в інтернеті став популярним фейковий обліковий запис "Тренер Плімута з оборони". Невідомий жартівник типово політкоректною мовою нашого часу відповідав на провокаційні питання, зміст яких зводився до одного – як він довів Плімут до такого сорому.

"Вейн [Руні] – найкращий менеджер, під керівництвом якого ви коли-небудь працювали? Ру – перший менеджер, який дав мені кілька вихідних за один сезон. В інтерв'ю я сказав, що не працюватиму на виїзних матчах з жовтня по грудень, і він сказав, що це нормально!" Як вам вдалося зробити так, щоб Кардіфф виглядав так добре? Часто моєї філософії – не ставити команди в незручне становище перед їхніми вболівальниками. Я вважаю, що футбольні клуби мають бути в цьому напарниками". Який з 4 пропущених м'ячів у Гіллсборо вам сподобався найбільше? Цікаво та дякую за питання! Мені сподобався момент перед перервою, бо це було те, над чим ми справді працювали".

І так далі. Над Плімутом відкрито сміялися – навіть ті, хто гранично далекий від Чемпіоншипу та "пілігримів". Він став символом лузерства (інший жарт: що тренером з оборони Плімута цікавляться Лестер та Тоттенгем – клуби, які самі страждають від проблем в обороні), найгіршої команди ліги. І не подумайте, що справа тільки в обороні: за результативністю Плімут зараз 23-й із 24 учасників Чемпіоншипу.

В січні до Плімута перейшов Максим Таловєров. А у лютому він обіграв Ліверпуль.

Як?!

Місце дії – морська цитадель Британії

Навіть без провалів поточного сезону Плімут Аргайл – один із найскромніших учасників Чемпіоншипу. Команда була заснована у 1886-му році, але ніколи не грала у вищій лізі. На перший погляд, нічого особливого, але цього сезону "пілігрими" – єдиний клуб, який не може згадати матчі з найсильнішими командами Англії навіть на чорно-білих фото. Всі інші 23 команди Чемпіоншипу у вищій лізі колись грали.

Стадіон Плімуту, "Хоум Парк", 21-й за місткістю в Чемпіоншипі. Трансферний рекорд – якраз Таловєров, і говорити це, звичайно, приємно, але 2 мільйони євро... Якийсь анекдотичний рекорд за мірками сучасної Англії, хай навіть на рівні Чемпіоншипу. Бірмінгем, який минулого сезону вилетів до третього дивізіону, влітку виклав на новачків 35 мільйонів.

Місто Плімут visitdevon.info

Тобто команда дуже і дуже скромна, яка виділяється насамперед своїм місцем розташування. Місто Плімут – південний захід Великої Британії, де з незапам'ятних часів є надважливий порт. Зараз тут розташована найбільша військово-морська база Великої Британії, та й усієї Західної Європи. Тож наявність українця, який самим фактом своєї присутності нагадує, що війну далеко не закінчено, тут особливо корисна. І саме із цього міста відплив корабель, який вписав ім'я Плімута в історію.

"Мейфлауер", корабель, на якому припливли до Америки батьки-засновники, згадані в незліченній кількості фільмів, книг та інших творів культури – і він відпливав саме з Плімута. Культурну значущість цієї події неможливо переоцінити, й батьки-засновники футбольного клубу при виборі символів розмістили на емблемі зображення Мейфлауера та взяли прізвисько "пілігрими".

Картина Жан Леон Жером Ферріса

Цікаво, що і наразі головний дотик клубу зі зірками пов'язаний не з перельотом і не з поїздкою, а з плаванням. Сто років тому Плімут зважився на комерційне турне Південною Америкою. Він грав зі збірною Уругваю і виграв 4:0 – виграв у команди, яка у двадцяті переможе на двох Олімпіадах, а 1930-го завоює "золото" першого чемпіонату світу з футболу! Аргентину переміг скромніше, 1:0, а з Бока Хуніорс зіграв унічию 1:1.

Проте, повторюся, Плімут ніколи не грав у вищій лізі, а сезон-2011/12 завершив у найнижчій точці за всю історію. 21-ше місце у четвертому дивізіоні – "пілігрими" були за крок від вильоту з професійного футболу! Зате, як і належить "пілігримам", Плімут був і залишається справжньою британською командою. Навіть у банді, яка обіграла Ліверпуль, з перших хвилин вийшли 6 британців, а в деяких матчах по ходу сезону їх було 8-9. Рідкісність для сучасного англійського футболу, де навіть у Чемпіоншип люблять набирати натовп "варягів".

Тут і зараз: легенда пішла, прийшов перший тренер із континенту

На початку сезону Плімут і довірився людині, яку в масштабах Англії навіть легендою назвати – означає применшити її статус. Вейн Руні зовсім недавно поєднував статус кращого бомбардира в історії збірної Англії та Манчестер Юнайтед, найтитулованішого клубу Англії. І закінчив зовсім недавно, тож є кумиром дитинства для дуже багатьох чинних гравців.

Це, втім, абсолютно не скасовувало факт, що як тренер Руні й до 2024-го йшов похилою. Він гарно почав у Дербі, коли рятував команду, обтяжену штрафами та обмеженнями. У команді зовсім закінчилися гроші, і "Шрек" врятувався тими, хто не був потрібен у Чемпіоншипі нікому. Але після цього було останнє місце в сезоні МЛС із Ді Сі Юнайтед та круте піке з Бірмінгемом. "Брамміз" його кликали, коли претендували боротися за Прем'єр-лігу, але зазнали стільки поразок, що вилетіли до третього дивізіону – і, як уже сказано вище, витрачають величезні гроші, щоб повернутися.

Приблизно так само Руні наламав дров і в Плімутi. Команда, як ви вже зрозуміли, катастрофічно погано грала біля своїх воріт, виграла всього чотири рази у 23 турах – і йшла впевнено останньою, коли зі "Шреком" попрощалися. Здавалося, що погано все: провальне управління, слабкий склад, невизначеність... Але найтемніший час будь-якої ночі перед світанком.

Вейн Руні на чолі Плімута SkyNews

Чинний бос клубу керує клубом з 2018-го – і хоча не всі його рішення були правильними, під час сезону він говорив, що близький до залучення великих інвестицій. Цього ще не сталося, але вже на початку січня він у відкритому листі вболівальникам анонсував залучення нових коштів – як власних, так і міноритарного акціонера. Ну й просто пощастило з вихідними трансферами: як не дивно, на тлі повної катастрофи з результатами Плімут за рекордні для себе 7,1 мільйона євро продав у Мідлсбро вінгера Моргана Віттакера. Престон теж купив гравця "пілігримів" у січні: центральний захисник Льюїс Гібсон поїхав за 1,8 мільйона.

Таловєров став далеко не єдиним посиленням клубу. Також футболки "пілігримів" на себе одягли центральний захисник збірної Боснії Нікола Катич, лефт-бек збірної Польщі Тімотеуш Пухач, атакувальний півзахисник з досвідом гри за ганську "молодіжку" Майкл Байду. Опорник Малачі Боатенг розпочав сезон у шотландському Гартсі, і проти Ліверпуля вийшов на заміну – тоді як Катіч, Пухач та Таловєров розпочали матч з перших хвилин. Щаслива та ліга, аутсайдер якої може так підсилюватись посеред сезону!

Але головне підсилення Плімут отримав на тренерську брівку. Мирон Мусліч зробив собі ім'я у Бельгії, де вивів Серкль Брюгге у єврокубки вперше за півтора десятиліття. І це виявився дуже успішний виступ: груповий етап Ліги конференцій бельгійці Муслича закінчили на восьмому місці. По ходу сезону Серкль розгромив краківську Віслу (6:1), Санкт- Галлен (6:2), Олімпію з Любляни (4:0) – а ось із ЛАСКом зіграв 0:0, та й Кілмарнок у кваліфікації пройшов у закритій дуелі (1:0 вдома, 1:1 на виїзд). До речі, у матчі ЛАСКа та Серкля Таловєров вийшов на заміну – Мусліч міг побачити його вже тоді.

Мусліч став першим тренером Плімута з континенту – всі попередні коучі за 140-річну історію клубу представляли британські острови. Перший матч під його керівництвом приніс кубкову перемогу 1:0 над клубом АПЛ – і ні, це був не Ліверпуль, почати Мирону довелося проти Брентфорда. Не все виходить ідеально. Бернлі, наприклад, "пілігрими" програли 0:5 – але, в цілому, прогрес очевидний. А перемога над Ліверпулем, який статистичний ресурс Opta зараз вважає найсильнішим клубом світу (Плімут у тому ж рейтингу посів 522 місце) – одна з головних сторінок в історії клубу.

Мусліч зробив роботу біля своїх воріт незрівнянно суворішою, ніж вона була за Руні. Безумовно, у нього оновилася майже вся лінія оборони, але те, як він досяг моментального прогресу з гравцями, з якими тільки познайомився, захоплює. З турнірної точки зору важливіший за будь-які Ліверпулі та Брентфорди матч з ВБА, який "пілігрими" обіграли 2:1. Відставання від рятівного 21-го рядка складає всього чотири пункти – дрібниця для дистанції в 16 турів.

Щоправда, є й складнощі. Один із головних конкурентів Плімута – Лутон, який ще торік грав у АПЛ. Кардіфф та Сток, які зовсім поруч із зоною вильоту – в принципі команди іншої вагової категорії; Портсмут, хоч і вистрибнув із третьої-ліги щойно, теж команда іншого ресурсу... Але зараз головне, що придбання Таловєрова стало одним із головних ходів з перетворення безпорадного аутсайдера на боєздатну команду. Показник очікуваних голів Ліверпуля на Хоум Парк становив лише 0,44 – це найнижчий показник команди в сезоні.

Здається, тепер професія "тренер Плімута з оборони" перестане бути символом лузерства.