Харків переграв Шахтар у матчі 14 туру Прайм ліги

У п'ятницю, 30 жовтня, відбувся стартовий матч 14 туру чемпіонату України з футболу серед жінок, в якому зустрілись Шахтар і Харків.

Лідерки Прайм ліги здобули перемогу на виїзді з рахунком 3:1.

Марина Шайнюк відкрила рахунок у зустрічі вже на шостій хвилині. У середині другого тайму Ольга Басанська подвоїла перевагу своєї команди.

На 75-й хвилині Вікторія Головач скоротила відставання Шахтаря, але харків'янки одразу відновили гандикап у два голи. Після цього рахунок уже не змінювався.

Чемпіонат України – Прайм ліга

14 тур, 30 жовтня

Шахтар – ФК Харків 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 6 Шайнюк, 0:2 – 67 Басанська, 1:2 – 75 Головач, 1:3 – 77Молодюк

Зазначимо, що Харків продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю чемпіонату України, набравши 34 залікові бали. Шахтар посідає п'яту сходинку.

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Нагадаємо, що в попередньому турі Харків здолав Пантер. Гра завершилась із рахунком 2:0.