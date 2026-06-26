Шахтар може підписати одноклубника Неймара

Шахтар зробив пропозицію Сантосу щодо придбання нападника Матеуса Шав'єра.

Про це повідомляє UOL.

За даними джерела, "гірники" готові заплатити за 18‑річного футболіста близько 5 мільйонів доларів. Наразі Сантос розглядає цю пропозицію.

Шав'єр має чинний контракт із клубом до грудня 2028 року. За першу команду Сантоса він провів 10 матчів, однак результативними діями не відзначився.

Водночас за команду U‑20 Матеус зіграв 58 матчів, у яких забив 21 гол та віддав 1 асист.

Напередодні повідомлялося, що Шахтар може викупити у ФК Харків опорного хавбека Івана Калюжного.

Зазначимо, що за Сантос виступає нападник збірної Бразилії Неймар, який напередодні відмовився від переговорів із клубом американської МЛС Цинциннаті.