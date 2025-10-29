Українська правда
Збірна України оприлюднила заявку на старт кваліфікації жіночого Євробаскету-2027

Олексій Погорелов — 29 жовтня 2025, 15:21
Федерація баскетболу України опублікувала список баскетболісток, які у складі збірної готуватимуться до перших матчів кваліфікації чемпіонату Європи 2027 року.

Заявка "синьо-жовтих" була оприлюднена на сайті ФБУ.

Тренерський штаб жіночої команди на чолі з Євгеном Мурзіним викликав 13 гравчинь на матчі відбору ЧЄ-2027, які проходитимуть в листопаді.

Заявка жіночої збірної України на матчі відбору ЧЄ-2027

  • Аліна Ягупова (Валенсія, Іспанія);
  • Міріам Уро-Нілє (Ньйон, Швейцарія);
  • Кристина Філевич (Будівельник, Україна);
  • Тетяна Юркевічус (Хапоель Беер-Шева, Ізраїль);
  • Олена Бойко (Протеас Вулас, Греція);
  • Христина Кулеша (Грац, Австрія);
  • Богдана Лапхан (Франківськ-Прикарпаття, Україна);
  • Ольга Алексейчик (Франківськ-Прикарпаття, Україна);
  • Анжеліка Ляшко (Будівельник, Україна);
  • Дар'я Кононученко (Шаморін, Словаччина);
  • Карина Панчук (Шаморін, Словаччина);
  • Анастасія Ковтун (Хомутов, Чехія);
  • Євгенія Путра (Луїсвілл Кардиналс, США).
У першому матчі відбору чемпіонату Європи 2027 року жіноча збірна України зіграє на виїзді проти Чорногорії (12 листопада), після чого українки проводитимуть номінально домашні ігри у Ризі проти Болгарії (15 листопада) та Азербайджану (18 листопада).

Інші три матчі групового етапу проти цих же суперників відбудуться у березні 2026 року. До наступного раунду вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи, а також три найкращі команди, що посядуть треті місця.

Нагадаємо, що збірній України у відборі Євробаскету-2027 не зможе допомогти Дар'я Дубнюк – основна розігруюча національної команди більше не зіграє в цьому сезоні через серйозну травму.

Євробаскет кваліфікація Україна Жіноча збірна України з баскетболу чемпіонат Європи з баскетболу

