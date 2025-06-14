Туран представив свій тренерський штаб у Шахтарі
Арда Туран
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Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран представнив свій тренерський штаб в українському колективі.
Слова фахівця наводить пресслужба "гірників".
"Моїм першим помічником є Керем Яваш, який раніше працював зі збірною Туреччини, з Фатіхом Терімом, Шенолом Гюнешем та Мірчею Луческу. Він молодий, але має великий досвід.
Також тренером воротарів є Емрах Каракован. Зараз він працює з національною збірною Туреччини. Він молодий, але має досвід.
І Карло з нами. Я дуже щасливий, бо дуже хочу працювати з Карло Ніколіні. Він знає лігу, знає культуру Шахтаря. Це дуже важливо для мене. Я знову працюватиму з Карло, тепер уже як тренер. Він мій помічник. Але для мене він легенда.
І двоє молодих помічників тренера: Мерт Сомай, який працює аналітиком, та Сінан Сарікурт, відповідальний за тактику. І нарешті, наш професор і тренер із фізпідготовки – Утку Алемдароглу. Він трохи божевільний. Подекуди жорсткий на тренуваннях, але дуже заряджений, готовий працювати. Побачимо, що станеться за п’ять днів", – розповів Туран.
Нагадаємо, донецький Шахтар звільнив Маріно Пушича та наприкінці травня призначив Арду Турана, підписавши контракт на два роки.
Раніше турецький наставник визначився з трансферними цілями на літнє трансферне вікно.