Туран представив свій тренерський штаб у Шахтарі

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран представнив свій тренерський штаб в українському колективі.

Слова фахівця наводить пресслужба "гірників".

"Моїм першим помічником є Керем Яваш, який раніше працював зі збірною Туреччини, з Фатіхом Терімом, Шенолом Гюнешем та Мірчею Луческу. Він молодий, але має великий досвід.

Також тренером воротарів є Емрах Каракован. Зараз він працює з національною збірною Туреччини. Він молодий, але має досвід.