Шахтар назвав стартовий склад на матч-відповідь проти АЗ у 1/4 фіналу Лізі конференцій

Донецький Шахтар оголосив стартовий склад на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій проти АЗ.

Шахтар: Різник, Бондар, Невертон, Педро Енріке, Ізаке, Вінісіус, Кауан Еліас, Матвієнко, Очеретько, Назарина, Аліссон

АЗ: Зут, Ітіхара, Деккер, ван Дейл, Маікума, Боогаард, Шин, Чавес, Пататі, Меердінк, Садік

Нагадаємо, що у першому поєдинку команда Турана гарантувала собі комфортну перевагу перед другим протистоянням – розгромна перемога 3:0.

Матч-відповідь АЗ – Шахтар відбудеться сьогодні, 16 квітня, о 19:45 (за київським часом). Де дивитись поєдинок "гірників" можна дізнатись – тут.

Також текстову трансляцію поєдинку проведе "Чемпіон".

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу-відповіді є АЗ. На перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 2,10. Нічия – 3,60. Виграш донеччан – 3,50.

Водночас у двоматчевій дуелі аналітики віддають величезну перевагу підопічним Арда Турана з котируванням 1,07. На вихід нідерландців до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 9,00.

