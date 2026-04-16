АЗ – Шахтар. Онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги конференцій

У четвер, 16 квітня, відбудеться поєдинок 1/4 фіналу Ліги конференцій, у якому візьме участь єдиний представник України в раунді плейоф єврокубків.

Донецький Шахтар зіграє на виїзді проти нідерландського АЗ. Матч на стадіоні "АФАС" в Алкмарі розпочнеться о 19:45 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі АЗ – Шахтар безпосередньо у цій новині.

Нагадаємо, що в першому матчі "гірники" перемогли з рахунком 3:0. Тоді голом відзначився Педріньйо, а дубль у свій актив записав Аліссон.





На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу-відповіді є АЗ. На перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 2,10. Нічия – 3,60. Виграш донеччан – 3,50.

Водночас у двоматчевій дуелі аналітики віддають величезну перевагу підопічним Арда Турана з котируванням 1,07. На вихід нідерландців до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 9,00.

