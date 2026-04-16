Маркевич оцінив шанси Шахтаря у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій проти АЗ

Легендарний український тренер Мирон Маркевич поділився своєю думкою щодо майбутнього матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій АЗ – Шахтар.

Його слова наводить Meta.

Колишній наставник львівських Карпат зробив ставку на користь "гірників" – 70 на 30. На його думку, команда Арди Турана не зазнає поразки у Нідерландах.

Маркевич назвав головний фактор, який привів український клуб до розгромної перемоги у першому поєдинку.

"Те, що команда агресивно зіграла в атаці, особливо у другому таймі. І практично не було помилок у захисті. Шахтар був зібраним, концентрація не покидала футболістів протягом усього матчу. До того ж і присутність президента на трибунах десь зіграла свою роль", – сказав Маркевич.

Також екскоуч харківського Металіста та Дніпра прокоментував складну логістику та щільний графік Шахтаря, який поєднує виступи в УПЛ та Лізі конференцій.

"Зрозуміло, що це складно, і тренерський штаб це розуміє. Але іншого виходу немає – такі зараз наші реалії. Почати, можливо, потрібно з оборони, у перші 20 хвилин постаратися засушити гру. Важливо, щоб ззаду був порядок. І, звичайно, постаратися не пропустити швидкий м'яч. Зрозуміло, що АЗ з перших хвилин побіжить вперед, оскільки потрібно відігравати три м'ячі, тому можна спробувати зловити їх на контратаці, тим більше, що у Шахтарі є, кому це зробити", – відповів 75-річний спеціаліст.

Маркевич додав, що гра у високу темпі від донеччан залежатиме від опору суперника. За словами українського тренера, Шахтарю важливо грати у свій футбол. Якщо ж "гірникам" вдасться спіймати опонента на контратаці, то запал АЗ швидко згаснею

Культовий наставник спрогнозував мирову в Алкмарі 1:1. Маркевич також припустив, якщо Шахтар таки програє, то не більше ніж з різницею в один м'яч.

Нагадаємо, що у першому поєдинку команда Турана гарантувала собі комфортну перевагу перед другим протистоянням – розгромна перемога 3:0.

Матч-відповідь АЗ – Шахтар відбудеться сьогодні, 16 квітня, о 19:45 (за київським часом).