Оболонь – ЛНЗ. Де та коли дивитися матч 30 туру УПЛ

У неділю, 24 травня, відбудеться матч 30-го туру Української Прем'єр-ліги з футболу сезону 2025/26, у якому київська Оболонь прийматиме черкаський ЛНЗ.

Поєдинок у Києві на "Оболонь Арені" розпочнеться о 13:00.

Матч Оболонь – ЛНЗ можна переглянути на каналі УПЛ ТБ, який, зокрема, доступний на OTT-платформі MEGOGO.

Очний поєдинок суперників у першому колі відбувся 6 грудня 2025 року та завершився розгромною перемогою команди Віталія Пономарьова (3:0).

У турнірній таблиці УПЛ "фіолетові" посідають друге місце, випереджаючи Полісся на одне очко. Оболонь ще не гарантувала собі прописку в елітному дивізіоні. "Пивоварі" наразі йдуть 12-ми, маючи в активі 31 бал.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є черкаська команда, перемога якої оцінюється коефіцієнтом 1,69. Нічия – 3,60. Виграш господарів – 5,66.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.