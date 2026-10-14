Колос повернув на посаду спортивного директора колишнього гравця збірної України

Ковалівський Колос вирішив повернути на посаду спортивного директора колишнього гравця збірної України Віталій Лисицького.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Історія Віталія Лисицького та ФК Колос - це роки стрімкого злету, історичного виходу в єврокубки та розбудови сучасної футбольної інфраструктури. Впевнені, що його управлінський досвід, глибоке розуміння філософії клубу та авторитет в українському футболі стануть ключовими факторами для досягнення нових амбітних цілей для ФК Колос", – йдеться у заяві ковалівців.

Додамо, що за час своєї ігрової кар'єри Лисицький виступав за київське Динамо, одеський Чорноморець, Дніпро, криворізький Кривбас, ужгородську Говерлу, запорізький Металург та сам Колос.

Окрім того, за його спиною 5 матчів за національну збірну України, у яких він результативними діями не відзначався.

Зауважимо, що у минулому Лисицький працював на посаді спортивного директора Колоса протягом восьми років (з 2017 по 2025). Утім, функціонер залишив свою посаду після звільнення тодішнього наставника ковалівців Олександра Поздєєва.

Наразі ж команду очолює Руслан Костишин. Станом на зараз Колос перебуває на 9-й позиції у турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги, здобувши за 7 турів 9 залікових балів.

Наступну гру ковалівський колектив проведе 17 жовтня проти донецького Шахтаря у межах 9-го туру української першості. Початок зустрічі запланований о 18:00 за київським часом.