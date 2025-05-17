Наставник Шахтаря підтвердив, що може покинути клуб
Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич натякнув, що розглядає пропозиції від інших клубів. Ймовірно, він залишить "гірників" після завершення сезону.
Про це він заявив у коментарі нідерландському сайту Telegraaf.nl.
"Для мене все залишається п'ятдесят на п'ятдесят. Звичайно, мій контракт все ще діє, і я працюю в дуже хорошому клубі, але це були два дійсно важкі сезони.
Бути тренером в Україні – це дуже напружено. У нас так багато часу в дорозі. Години і години, все на автобусі. І постійна загроза війни. Бомбардування, укриття там і тут. Це не дає тобі нудьгувати. Після завершення сезону я зустрінуся з керівництвом клубу, щоб все обговорити.
Минулого літа і в січні був інтерес до мене, але про від'їзд абсолютно не йшлося. Це був приємний комплімент від керівництва клубу для мене, але я чесно скажу, що через певні обставини я зараз відкритий для пропозицій від клубів з інших країн. Є ще й особиста причина.
Нещодавно я вперше став дідусем. Всі інші дідусі знають, що це означає. Я лише раз зміг побачити свою онуку. Віддаленість від сім'ї в Україні – це один з аспектів, який я обов'язково буду враховувати при прийнятті рішення про своє майбутнє", – сказав Пушич.
Нагадаємо, хорватський фахівець очолив клуб восени 2023 року. Під його керівництвом минулого сезону Шахтар став чемпіоном УПЛ. Кілька днів тому "гірники" виграли Кубок України.
Зазначимо, що кілька інсайдерів повідомляють, що донецький клуб веде перемовини з турецьким тренером Ардою Тураном. Сам ексгравець Барселони не підтвердив, що очолить український гранд.