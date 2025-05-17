Наставник Шахтаря підтвердив, що може покинути клуб

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич натякнув, що розглядає пропозиції від інших клубів. Ймовірно, він залишить "гірників" після завершення сезону.

Про це він заявив у коментарі нідерландському сайту Telegraaf.nl.

"Для мене все залишається п'ятдесят на п'ятдесят. Звичайно, мій контракт все ще діє, і я працюю в дуже хорошому клубі, але це були два дійсно важкі сезони.

Бути тренером в Україні – це дуже напружено. У нас так багато часу в дорозі. Години і години, все на автобусі. І постійна загроза війни. Бомбардування, укриття там і тут. Це не дає тобі нудьгувати. Після завершення сезону я зустрінуся з керівництвом клубу, щоб все обговорити.

Минулого літа і в січні був інтерес до мене, але про від'їзд абсолютно не йшлося. Це був приємний комплімент від керівництва клубу для мене, але я чесно скажу, що через певні обставини я зараз відкритий для пропозицій від клубів з інших країн. Є ще й особиста причина.

Нещодавно я вперше став дідусем. Всі інші дідусі знають, що це означає. Я лише раз зміг побачити свою онуку. Віддаленість від сім'ї в Україні – це один з аспектів, який я обов'язково буду враховувати при прийнятті рішення про своє майбутнє", – сказав Пушич.