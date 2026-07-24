Шахтар поступився Колосу, Харків розтрощив Кривбас у 2 турі Прайм-ліги

Відбулись матчі 2 туру нового сезону жіночої Прайм-ліги з футболу.

У першому домашньому матчі сезону жіноча команда Шахтаря поступилася Колосу з рахунком 0:2. Гості володіли перевагою протягом всієї гри й реалізували свої моменти завдяки влучним ударам Федоренко на 34-й хвилині та Леспух на 78-й.

ЖФК Харків упевнено переміг криворізький Кривбас із рахунком 4:1. Долю поєдинку фактично було вирішено ще в першому таймі, коли господарки забили чотири м'ячі, а Дар'я Апанащенко відзначилася хет-триком. У другій половині зустрічі Кривбас зумів відквитати один м'яч зусиллями Назаренко наприкінці матчу.

Чемпіонат України – Прайм-ліга

2 тур, 24 липня

Шахтар (Донецьк) – Колос (Ковалівка) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 34 Федоренко, 0:2 – 78 Леспух

ЖФК Харків – ЖФК Кривбас (Кривий Ріг) 4:1 (4:0)

Голи: 1:0 – 21 Апанащенко, 2:0 – 28 Апанащенко, 3:0 – 36 Хімич, 4:0 – 42 Апанащенко, 4:1 – 81 Назаренко

Напередодні новий сезон чемпіонату України стартував матчем між Поліссям і Шахтарем, який завершився розгромною перемогою команди із Житомира – 4:0.