Шахтар відправив свого захисника в оренду до клубу з чемпіонату Киргизстану

Захисник Шахтаря Данило Удод на правах оренди продовжить кар'єру в клубі Дордой, який представляє першість Киргизстану.

Відповідна інформація з'явилася на порталі Transfermarkt.

Орендна угода розрахована до 31 грудня 2026 року, а чинний контракт 21-річного оборонця з "гірниками" чинний до 30 червня 2028 року.

Зазначимо, що Удод не провів жодного матчу за основну команду донецького клубу.

Дордой завершив сезон-2025 з 54 очками, посівши четверте місце в турнірній таблиці. Бішкекський клуб 13 разів ставав чемпіоном Киргизстану, 10 разів вигравав національний Кубок, двічі тріумфував у Кубку Президента АФК (2006 та 2007) і 6 разів ставав володарем Суперкубку країни.

