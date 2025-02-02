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Шахтар відмовився від ідеї підписання вінгера молодіжної збірної Бразилії, який виступає в АПЛ

Олексій Мурзак — 2 лютого 2025, 17:56
Шахтар відмовився від ідеї підписання вінгера молодіжної збірної Бразилії, який виступає в АПЛ
Луїс Гільєрме
IMAGO

Донецький Шахтар відмовився від ідеї підписання бразильського вінгера Вест Гема Луїса Гільєрме.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, український клуб припинив складні переговори щодо трансферу 18-річного футболіста.

Зазначається, що на заваді переходу стала не сума, яку запропонував Шахтар, а позиція гравця та його агентів. Зокрема, Гільєрме має кілька інших пропозицій, тому ідея змінити чемпіонат Англії на Українську Прем'єр-лігу його не приваблювала.

Раніше повідомлялося, у гравцеві зацікавлені низка інших клубів, зокрема й грошові з Близького Сходу.

Також відомо, що Шахтар запропонував Вест Гему 15 млн євро за Гільєрме.

18-річний бразилець приєднався до лондонської команди влітку минулого року. Палмейрас отримав за нього 23 млн євро. Луїс також є гравцем молодіжної збірної Бразилії.

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