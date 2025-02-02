Шахтар відмовився від ідеї підписання вінгера молодіжної збірної Бразилії, який виступає в АПЛ

Донецький Шахтар відмовився від ідеї підписання бразильського вінгера Вест Гема Луїса Гільєрме.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, український клуб припинив складні переговори щодо трансферу 18-річного футболіста.

Зазначається, що на заваді переходу стала не сума, яку запропонував Шахтар, а позиція гравця та його агентів. Зокрема, Гільєрме має кілька інших пропозицій, тому ідея змінити чемпіонат Англії на Українську Прем'єр-лігу його не приваблювала.

Раніше повідомлялося, у гравцеві зацікавлені низка інших клубів, зокрема й грошові з Близького Сходу.

Також відомо, що Шахтар запропонував Вест Гему 15 млн євро за Гільєрме.

18-річний бразилець приєднався до лондонської команди влітку минулого року. Палмейрас отримав за нього 23 млн євро. Луїс також є гравцем молодіжної збірної Бразилії.