Шахтар продовжує працювати над трансфером вінгера Вест Гема

Шахтар продовжує працювати над можливим трансфером 18-річного бразильського вінгера Вест Гема Луїса Гільєрме.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, ця кандидатура є пріоритетною для "гірників" у лінію атаки.

Також у гравцеві зацікавлені низка інших клубів, зокрема й грошові з Близького Сходу.

Раніше повідомлялося, що Шахтар запропонував англійському Вест Гему 15 млн євро за вінгера Луїса Гільєрме.

18-річний бразилець приєднався до лондонської команди влітку минулого року. Палмейрас отримав за нього 23 млн євро.