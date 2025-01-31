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Шахтар продовжує працювати над трансфером вінгера Вест Гема

Олексій Мурзак — 31 січня 2025, 20:37
Шахтар продовжує працювати над трансфером вінгера Вест Гема
Луїс Гільєрме
IMAGO

Шахтар продовжує працювати над можливим трансфером 18-річного бразильського вінгера Вест Гема Луїса Гільєрме.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, ця кандидатура є пріоритетною для "гірників" у лінію атаки.

Також у гравцеві зацікавлені низка інших клубів, зокрема й грошові з Близького Сходу.

Раніше повідомлялося, що Шахтар запропонував англійському Вест Гему 15 млн євро за вінгера Луїса Гільєрме.

18-річний бразилець приєднався до лондонської команди влітку минулого року. Палмейрас отримав за нього 23 млн євро.

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