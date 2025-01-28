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Шахтар запропонував 15 млн євро середняку АПЛ за бразильського футболіста

Руслан Травкін — 28 січня 2025, 23:52
Шахтар запропонував 15 млн євро середняку АПЛ за бразильського футболіста
Instagram West Ham

Донецький Шахтар запропонував англійському Вест Гему 15 млн євро за вінгера Луїса Гільєрме.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією на гравця претендує ще кілька клубів.

18-річний бразилець приєднався до лондонської команди влітку минулого року. Палмейрас отримав за нього 23 млн євро.

Цього сезону Луїс лише 5 разів виходив у матчах АПЛ, сумарно зігравши 45 хвилин. Також він провів 5 хвилин у Кубку Англії. Результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, Шахтар завтра, 29 січня, проведе матч 8 туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25. Суперником буде Боруссія Дортмунд. Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.

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