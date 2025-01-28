Шахтар запропонував 15 млн євро середняку АПЛ за бразильського футболіста
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Донецький Шахтар запропонував англійському Вест Гему 15 млн євро за вінгера Луїса Гільєрме.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією на гравця претендує ще кілька клубів.
18-річний бразилець приєднався до лондонської команди влітку минулого року. Палмейрас отримав за нього 23 млн євро.
Цього сезону Луїс лише 5 разів виходив у матчах АПЛ, сумарно зігравши 45 хвилин. Також він провів 5 хвилин у Кубку Англії. Результативними діями не відзначався.
Нагадаємо, Шахтар завтра, 29 січня, проведе матч 8 туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25. Суперником буде Боруссія Дортмунд. Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.