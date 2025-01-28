Шахтар запропонував 15 млн євро середняку АПЛ за бразильського футболіста

Донецький Шахтар запропонував англійському Вест Гему 15 млн євро за вінгера Луїса Гільєрме.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією на гравця претендує ще кілька клубів.

🚨🇧🇷 Excl: Shakhtar Donetsk have sent €15m package proposal to West Ham for Brazilian winger Luis Guilherme.



There are more clubs keen with Luis now expected to leave #WHUFC in the next days. pic.twitter.com/QFKwRfeLI1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2025

18-річний бразилець приєднався до лондонської команди влітку минулого року. Палмейрас отримав за нього 23 млн євро.

Цього сезону Луїс лише 5 разів виходив у матчах АПЛ, сумарно зігравши 45 хвилин. Також він провів 5 хвилин у Кубку Англії. Результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, Шахтар завтра, 29 січня, проведе матч 8 туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25. Суперником буде Боруссія Дортмунд. Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.