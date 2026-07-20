Верес орендує захисника Шахтаря
Валентин Галонський
ФК Шахтар
Верес підсилить свій склад захисником Шахтаря.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За даними джерела, рівненський клуб клуб перебуває на фінальній стадії перемовин з Шахтарем щодо вихованця академії "гірників" Валентина Галонського.
Очікується, що лівий захисник, якому днями виповниться 20 років, гратиме у Рівному на правах річної оренди з правом викупу.
У сезоні-2025/26 Галонський провів 26 матчів у футболці Шахтаря U-19, в яких забив 2 голи і віддав одну результативну передачу.
Раніше Верес підписав австралійського форварда Натанаеля Блера.
Нагадаємо, Верес завершив сезон-2025/26 на 11 місці в турнірній таблиці УПЛ з 31 очком в активі. Зону перехідних матчів команда випередила на три бали.