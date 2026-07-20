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Верес орендує захисника Шахтаря

Олексій Мурзак — 20 липня 2026, 15:56
Верес орендує захисника Шахтаря
Валентин Галонський
ФК Шахтар

Верес підсилить свій склад захисником Шахтаря.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, рівненський клуб клуб перебуває на фінальній стадії перемовин з Шахтарем щодо вихованця академії "гірників" Валентина Галонського.

Очікується, що лівий захисник, якому днями виповниться 20 років, гратиме у Рівному на правах річної оренди з правом викупу.

У сезоні-2025/26 Галонський провів 26 матчів у футболці Шахтаря U-19, в яких забив 2 голи і віддав одну результативну передачу.

Раніше Верес підписав австралійського форварда Натанаеля Блера.

Нагадаємо, Верес завершив сезон-2025/26 на 11 місці в турнірній таблиці УПЛ з 31 очком в активі. Зону перехідних матчів команда випередила на три бали.

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