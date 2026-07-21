Шахтар намагається підписати уругвайського захисника Дженоа

Донецький Шахтар веде просунуті перемовини щодо підписання центрального захисника Дженоа Алана Маттурро.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Мова йде про оренду з правом викупу.

21-річний уругвайський центрбек виступає за "грифонів" із січня 2023-го. Однак майже рік пограв в оренді за іспанський Леванте (31 поєдинок), звідки повернувся у червні 2026-го.

Чинний контракт Маттурро з Дженоа розрахований до кінця червня 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість Алана у 4 мільйони євро.

У футболці італійського клубу молодий уругваєць вже провів 24 матчі. Також у своїй кар'єрі пограв за уругвайський Дефенсор (33 гри).

Раніше повідомлялося, що "гірники" просунулися у перемовинах щодо трансферу 18-річного хавбека Греміо Габріела Меки.