Шахтар просунувся у перемовинах щодо трансферу хавбека юнацької збірної Бразилії – інсайдер
Донецький Шахтар продовжує працювати над трансфером атакувального півзахисника Греміо Габріела Меки.
Про це інформує Фабріціо Романо.
Перемовини перебувають на просунутій стадії.
Раніше повідомлялося, що "гірники" готові заплатити за 18-річного хавбека юнацької збірної Бразилії U-20 20 мільйонів євро. Віце
Чинний контракт Мека з Греміо розрахований до кінця червня 2027 року, а його клаусула становить 50 млн євро. За основну команду Греміо юний бразилець зіграв лише два матчі, однак регулярно грає за U-20.
Цікаво, що талановитий футболіст потрапив до сфери інтересів грандів Англійської Прем'єр-ліги. У послугах гравця зацікавилися Ліверпуль та Челсі.
Додамо, що у "ТаТоТаке" повідомляли про оренду вихованця академії "гірників" Валентина Галонського до рівненського Вереса.