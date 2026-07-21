Шахтар просунувся у перемовинах щодо трансферу хавбека юнацької збірної Бразилії – інсайдер

Донецький Шахтар продовжує працювати над трансфером атакувального півзахисника Греміо Габріела Меки.

Про це інформує Фабріціо Романо.

Перемовини перебувають на просунутій стадії.

Раніше повідомлялося, що "гірники" готові заплатити за 18-річного хавбека юнацької збірної Бразилії U-20 20 мільйонів євро. Віце

Чинний контракт Мека з Греміо розрахований до кінця червня 2027 року, а його клаусула становить 50 млн євро. За основну команду Греміо юний бразилець зіграв лише два матчі, однак регулярно грає за U-20.

Цікаво, що талановитий футболіст потрапив до сфери інтересів грандів Англійської Прем'єр-ліги. У послугах гравця зацікавилися Ліверпуль та Челсі.

Додамо, що у "ТаТоТаке" повідомляли про оренду вихованця академії "гірників" Валентина Галонського до рівненського Вереса.