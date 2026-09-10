Гол сина Ван Ністелроя приніс ПСВ перемогу над Шахтарем у 1-му турі основного етапу Юнацької ліги УЄФА

У четвер, 10 вересня, донецький Шахтар мінімально поступився нідерландському ПСВ у 1-му турі основного етапу Юнацької ліги УЄФА.

Зустріч завершилася із рахунком 0:1.

Уся доля поєдинку вирішилася вже на початку зустрічі. 17-річний Ліам Ністелрой, син легендарного ексфорварда Манчестер Юнайтед та мадридського Реала Руда ван Ністелроя, скористався передачею Дірана Стама на 10-й хвилині й відкрив рахунок у цій зустрічі.

Попри намагання підопічних Олексія Бєліка відігратися, зробити це їм в підсумку не вдалося. Під завісу зустрічі "гірники" ще й отримали низку жовтих карток за порушення правил.

Юнацька Ліга чемпіонів УЄФА

Основний етап, 1-й тур

10 вересня

ПСВ U-19 – Шахтар U-19 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 10 ван Ністелрой.

Зауважимо, що матч між дорослими командами ПСВ та Шахтарем відбудеться у цей четвер, 10 вересня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Додамо, що Ліам Ністелрой підписав контракт із "селянами" у квітні минулого року. Його угода розрахована до літа 2028 року.