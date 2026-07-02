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Зоря продовжила контракт із досвідченим захисником

Олексій Мурзак — 2 липня 2026, 19:11
Зоря продовжила контракт із досвідченим захисником
Ігор Пердута
ФК Зоря

Зоря оголосила про продовження співпраці з захисником команди Ігорем Пердутою.

Про це повідомила пресслужба луганського клубу.

Сторони підписали контракт до завершення сезону-2026/27, про інші деталі угоди нічого невідомо.

Пердута перейшов до Зорі влітку минулого року з Ворскли, за яку виступав 12 років.

У сезоні-2025/26 захисник відіграв за Зорю 21 матч у всіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав 2 асисти.

Напередодні луганський клуб посилив свій склад 28-річним лівим захисником Василем Кравцем.

Зоря Луганськ Ігор Пердута

Зоря Луганськ

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