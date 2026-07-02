Зоря продовжила контракт із досвідченим захисником

Зоря оголосила про продовження співпраці з захисником команди Ігорем Пердутою.

Про це повідомила пресслужба луганського клубу.

Сторони підписали контракт до завершення сезону-2026/27, про інші деталі угоди нічого невідомо.

Пердута перейшов до Зорі влітку минулого року з Ворскли, за яку виступав 12 років.

У сезоні-2025/26 захисник відіграв за Зорю 21 матч у всіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав 2 асисти.

Напередодні луганський клуб посилив свій склад 28-річним лівим захисником Василем Кравцем.