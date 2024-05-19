Шахтар та Дніпро-1 назвали стартові склади на матч 29 туру УПЛ

Донецький Шахтар та Дніпро-1 визначилось зі стартовими складами на матч 29 туру Української Прем'єр-ліги.

Стартові склади

Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Сваток, Сарапій, Пасіч, Бабенко, Рубчинський, Піхальонок, Очеретько, Ледньов, Філіппов.

Запасні: Кінарейкін, Юрчук, Авраменко, Третьяков, Когут, Мельниченко, Танчик, Гуцуляк, Ківінда, Гаджиєв, Баденко.

Шахтар: Твардовський, Гочолеішвілі, Бондар, Міроші, Педріньо, Степаненко, Назарина, Марлон, Швед, Невертон, Сікан.

Запасні: Рудько, Різник, Лемкін, Азаров, Конопля, Криськів, Бондаренко, Цуканов, Кевін.

Дніпряни спробують перервати 14-матчеву переможну серію "гірників". Нагадаємо, Шахтар достроково виграв чемпіонат України сезону-2023/24 після перемоги над киянами в очному протистоянні.

Раніше, в межах ігрового дня ЛНЗ вирвав перемогу над Зорею.