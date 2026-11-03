Буде дуже важко: Воробей спрогнозував результат матчу Шахтар – Спортинг
Колишній форвард збірної України Андрій Воробей зробив прогноз на протистояння Шахтаря зі Спортингом у поєдинку четвертого туру Лізі чемпіонів.
Своїми думками він поділився в інтерв'ю BLIK.
"Не дивно, що саме португальців букмекери вважають фаворитами. Спортинг – добротна, хороша команда, яка останнім часом демонструє високі результати. Утім, як на мене, до початку гри шанси команд абсолютно рівні – 50 на 50. Гра проти Інтера вселила в мене надію.
Видно, що Шахтар від матчу до матчу додає, діє дедалі впевненіше. Так, проти міланців позитивного результату не здобули, але я вірю, що зі Спортингом все прийде. Звісно, буде дуже важко. Але якщо ви хочете почути мій конкретний прогноз – вважаю, що Шахтар переможе з рахунком 1:0", – сказав Воробей.
Зазначимо, що матч відбудеться 3 листопада в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.
Стежити за текстовою трансляцією можна буде за посиланням. Напередодні прогноз на цю гру також зробив український тренер Мирон Маркевич.