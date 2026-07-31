Це 40-50% успіху будь-якого гравця: Воробей оцінив перспективи Довбика в Болоньї

Андрій Воробей висловився про перехід Артема Довбика в Болонью на правах оренди, оцінивши перспективи українського форварда в новій команді.

Його слова передає Sport-express.

Колишній нападник заявив, що уродженець Черкас має шанси перезапустити кар'єру в Італії після непростого минулого сезону в Ромі. Він назвав три фактори, від яких буде залежати успіх центрального форварда.

"Подивимося, як він проходитиме адаптацію в новому колективі. Це по-перше. По-друге, це чималою мірою залежатиме від півзахисту Болоньї. Якщо хавбеки створюватимуть якісні моменти, це суттєво полегшить йому завдання. І по-третє – це довіра головного тренера. На мою думку, це 40-50% успіху будь-якого гравця. Коли тренер у тебе вірить, постійно ставить у склад, чекає і підтримує – це додає впевненості та дарує крила. Я знаю це з власного досвіду. Якщо Тедеско справді особисто наполягав на його запрошенні, це величезний плюс для Артема", – сказав Воробей.

Зазначимо, що Довбик виступатиме за Болонью на правах оренди до кінця сезону-2026/27. Його контракт із Ромою розрахований до 30 червня 2029 року.

У минулій кампанії форвард через травми провів на клубному рівні лише 18 матчів. У них він забив три голи та віддав дві результативні передачі.