Нічия на 89-річчя: огляд матчу Шахтар – Рух

У суботу, 24 травня, Шахтар та Рух зіграли останній для себе матч в сезоні Української Прем'єр-ліги сезону 2024/25.

Зустріч завершилася внічию 1:1. На гол Егіналду львівський клуб відповів м'ячем Фаала.

Огляд матчу

Зазначимо, що потенційно це був останній матч Маріно Пушича в ролі головного тренера донецького клубу.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

30 тур, 24 травня

Рух – Шахтар 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 47 Егіналду, 1:1 – 58 Фал.

Рух: Герета, Кітела (Роман, 67), Дідик, Горін (Холод, 72), Лях, Підгурський, Карабін, Пастух, Рябов (Притула, 72), Руніч, Фаал

Шахтар: Фесюн, Педро Енріке (Огарков, 74), Фарина, Марлон (Цуканов, 60), Назарина, Тобіас, Криськів, Бондаренко, Кевін (Невертон, 74), Егіналду (Еліас, 78), Педріньйо (Аліссон, 60)

Попередження: Дідик, Рябов, Горін, Кітела, Рунич – Педріньйо.

Нагадаємо, у підсумку Шахтар фінішував 3-м в турнірній таблиці УПЛ. Водночас "гірники" змогли виграли Кубок України, перегравши у фіналі київське Динамо.

Зазначимо, що сьогодні, 24 травня, донецький клуб святкує 89-річчя з дня свого створення.