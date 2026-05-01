Визначився найкращий гравець першого матчу 1/2 фіналу Ліги конференцій між Шахтарем та Крістал Пелес

У четвер, 30 квітня, відбувся перший матч 1/2 фіналу Ліги конференцій, у якому Шахтар зазнав поразки від Крістал Пелес.

Найкращим гравцем у складі "гірників", за версією статистичного порталу SofaScore, було визнано Олега Очеретька, який зрівняв рахунок на старті другого тайму. Його виступ оцінили у 7,7 балів.

Водночас хавбек Крістал Пелес Даїті Камада був визнаний найкращим футболістом у складі обох команд. Японець відзначився голом та асистом, а його оцінка склада 8,3.

Нагадаємо, сам поєдинок завершився з рахунком 3:1 на користь англійського клубу. Матч-відповідь відбудеться у наступний четвер, 7 травня.