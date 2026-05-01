Визначився найкращий гравець першого матчу 1/2 фіналу Ліги конференцій між Шахтарем та Крістал Пелес

Олексій Мурзак — 1 травня 2026, 00:12
У четвер, 30 квітня, відбувся перший матч 1/2 фіналу Ліги конференцій, у якому Шахтар зазнав поразки від Крістал Пелес.

Найкращим гравцем у складі "гірників", за версією статистичного порталу SofaScore, було визнано Олега Очеретька, який зрівняв рахунок на старті другого тайму. Його виступ оцінили у 7,7 балів.

Водночас хавбек Крістал Пелес Даїті Камада був визнаний найкращим футболістом у складі обох команд. Японець відзначився голом та асистом, а його оцінка склада 8,3. 

Нагадаємо, сам поєдинок завершився з рахунком 3:1 на користь англійського клубу. Матч-відповідь відбудеться у наступний четвер, 7 травня. 

Шахтар показав характер, але поступився Крістал Пелес у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій
Шахтар – Кристал Пелес: відео голів і огляд матчу
У ворота Шахтаря було забито найшвидший гол у історії Ліги конференцій
Шахтар – Крістал Пелес 1:3. Як минув півфінал Ліги конференцій
Він був з нами у дуже важкі часи: Срна – про можливе продовження контракту з форвардом

