Парад голів в одні ворота: огляд матчу Шахтар – Полтава, який відбувся в межах 12 туру УПЛ

У неділю, 9 листопада, відбувся заключний матч 12 туру чемпіонату України з футболу сезону-2025/26, в якому Шахтар розгромив Полтаву.

"Гірники" відверто повеселилися з новачком чемпіонату, забивши 7 голів, на що суперник відповів лише 1-м.

Огляд матчу

Чемпіонат України з футболу - УПЛ

12 тур, 9 листопада

Шахтар – СК Полтава 7:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 3 Гомес, 2:0 – 17 Педріньйо (пен), 2:1 – 53 Галенков, 3:1 – 57 Егіналду, 4:1 – 60 Очеретько, 5:1 – 82 Невертон, 6:1 – 90 Конопля, 7:1 – 90+4 Підлепич (аг)

Шахтар: Різник, Конопля, Марлон Сантос, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон (Бондаренко, 77), Педріньйо, Очеретько, Егіналду (Ізакі, 7), Невертон Феррейра, 85), Мейрелліш (Эліас, 70)

Полтава: Восконян, Бужин, Підлепич, Веремієнко (Місюра, 46), Кононов (Кацюмака, 62), Плахтир (Даниленко, 62), Дорошенко (Хахльов, 62), Одарюк, Марусич (Шаповалов, 86), Галенков, Вівдич

Попередження: 36 – Бужин, 37 – Марусич

Ця перемога дозволила Шахтарю набрати 27 очок та ще більше наростити відрив від переслідувачів. Полтава із 6 балами в активі залишилася на останньому місці.