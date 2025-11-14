Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахтар зіграв унічию з Поліссям, Ворскла декласувала Кривбас у Вищій лізі

Микола Дендак — 14 листопада 2025, 15:55
Шахтар зіграв унічию з Поліссям, Ворскла декласувала Кривбас у Вищій лізі
ФК Шахтар Ж

Сьогодні, 14 листопада відбулися матчі першого етапу чемпіонату України з футболу серед жіночих команд.

У першому поєдинку чинний чемпіон України Ворскла декласувала Кривбас, забивши 7 голів без відповіді. Також Колос поступився Сістерс, а Шахтар та Полісся розписали мирову.

Чемпіонат України з футболу серед жінок
12 тур, 14 листопада

Ворскла – Кривбас 7:0 (5:0)

Голи: 1:0 – 1 Калініна, 2:0 – 16 Кравчук, 3:0 – 29 Котяш, 4:0 – 35 Кравчук, 5:0 – 42 Осіпян, 6:0 – 56 Котяш, 7:0 – 85 Осіпян

Шахтар – Полісся 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 28 Мущенська, 1:1 – 70 Чайка

Сістерс – Колос 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 40 Нганді, 1:1 – 43 Когут, 2:1 – 84 Нельсон

Зауважимо, що саме Ворскла очолює турнірну таблицю (36 залікових пунктів), випереджаючи другий Металіст 1925 на 3 бали. Третіми йдуть Сістерс, у яких 26 очок.

Нагадаємо, раніше жіноча збірна України з футболу дізналася суперників у кваліфікації на ЧС-2027. Відбір на світову першість проходитиме у форматі Ліги націй. Цього року українки вибороли путівку в елітний дивізіон.

жіночий футбол результати матчів Чемпіонат України з футболу серед жінок

Чемпіонат України з футболу серед жінок

Колос обіграв Шахтар, Металіст 1925 здолав Ладомир у Вищій лізі
Сістерс розгромили Поділля у 10-му турі чемпіонату України
Не відчули спротиву: Металіст 1925 розгромив Поділля та очолив турнірну таблицю Вищої ліги
Колос декласував Поділля, забивши 10 м'ячів, Шахтар втратив бали у грі з Кривбасом у Вищій лізі
Металіст 1925 розгромив Шахтар, Полісся розписало мирову зі Сістерс у чемпіонаті України

Останні новини