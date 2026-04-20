Продовжуємо боротьбу, але, вже потрібно сказати, за бронзові медалі: Ротань – про поразку від Шахтаря у 24 турі УПЛ

Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував поразку своєї команди Шахтарю у центральному матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги, припустивши, що тепер "вовки" боротимуться лише за "бронзу" першості.

Про це він сказав в ефірі Футбол 360.

"Матч був до першої помилки. На жаль, ми її допустили. Сказати більше нічого. Мені не сподобалась наша реакція після голу, те, що ми почали більше хаотично грати. Вже не були максимально сконцентровані і після голу Шахтар мав ще декілька можливостей збільшити рахунок.

А все, що було до гола, гра сподобалась, ми були сконцентровані, рішучі на м'ячі. До гола не пам'ятаю, щоб Шахтар підходив до наших воріт. Але це футбол. Вітаємо Шахтар з перемогою. Для нас це був матч можливостей, десь вклинитись в чемпіонську гонку, але ми не змогли. Ми не покладаємо рук, продовжуємо боротьбу, але, вже потрібно сказати, за бронзові медалі", – сказав Ротань.

Після цього матчу Шахтар захопив лідерство в турнірній таблиці УПЛ, а підопічні Ротаня залишилися на третій позиції.