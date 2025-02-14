Шахтар контактує з 18-річним вінгером Сан-Паулу, якого хоче підписати клуб АПЛ

Шахтар контактує з 18-річним вінгером Сан-Паулу Енріке Кармо.

Про це повідомляє Bolavip Brasil.

За інформацією джерела, футболіст хоче отримувати помітно більше ігрової практики, до чого тренерський штаб Сан-Паулу поки що не готовий, і це може змусити бразильця покинути клуб.

Ситуацією буде готовий скористатися Шахтар, який поки не робив нових пропозицій про перехід Кармо, але вже активно контактує із самим футболістом щодо потенційного трансферу.

Також інтерес до бразильця виявляють ПСВ, Евертон, Аль-Кадсія та клуб із Португалії, чия назва не розкривається.

Нагадаємо, що цієї зими Шахтар підписав Дієго Арройо та Кауана Еліаса. Трансфер екснападника Флуміненсе став одним з найдорожчих в історії донецького клубу.