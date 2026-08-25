Леау не розглядає перехід в Астон Віллу

Вінгер Мілана Рафаел Леау відмовився від трансферу до Ньюкасла та саудівського Аль-Хілаля.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За даними джерела, португалець відхилив пропозиції від обох клубів протягом останніх кількох днів. Можливість переходу до Астон Вілли вінгер також навіть не розглядав, оскільки вважає запропоновану бірмінгемцями зарплату занадто низькою.

Наразі у 27-річного футболіста залишаються два сценарії розвитку подій: прийняти пропозицію турецького Галатасарая або продовжити виступи за "россонері".

Нагадаємо, наприкінці травня Леау заявив про наміри покинути Мілан влітку поточного року. Проте португалець зіткнувся із відсутністю предметного інтересу до своєї персони з боку представників європейських топчемпіонатів.

Рафаел виступає за італійський клуб із 2019 року після переходу з Лілля. Він провів за "червоно-чорних" 291 матч, у яких забив 80 голів і віддав 65 асистів.

Нагадаємо, напередодні вінгер Страсбурга та збірної Бельгії Дієго Морейра став гравцем Мілана.