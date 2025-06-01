Шахтар зацікавився трансфером хавбека Фенербахче та збірної Туреччини – джерело
Ісмаїл Юксек
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Опорний півзахисник Фенербахче та збірної Туреччини Ісмаїл Юксек потрапив до сфери інтересів Шахтаря.
Про це повідомив турецький журналіст Якип Чінар.
У поточному сезоні 26-річний хавбек зіграв у 30-ти матчах Фенербахче, в яких відзначився 2-ма гольовими передачами.
За збірну Туреччини Юксек зіграв 23 матчі, забив 1 гол. У сезоні 2024/25 він зіграв у 6 з 8 матчів за національну команду у Лізі націй.
Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 12 мільйонів євро.
Раніше Чінар повідомляв, що новий головний тренер Шахтаря Арда Туран хоче попросити керівництво клубу придбати нападника Галатасарая Ахмеда Кутуджу.