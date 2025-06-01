Шахтар зацікавився трансфером хавбека Фенербахче та збірної Туреччини – джерело

Опорний півзахисник Фенербахче та збірної Туреччини Ісмаїл Юксек потрапив до сфери інтересів Шахтаря.

Про це повідомив турецький журналіст Якип Чінар.

У поточному сезоні 26-річний хавбек зіграв у 30-ти матчах Фенербахче, в яких відзначився 2-ма гольовими передачами.

За збірну Туреччини Юксек зіграв 23 матчі, забив 1 гол. У сезоні 2024/25 він зіграв у 6 з 8 матчів за національну команду у Лізі націй.

Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 12 мільйонів євро.

Раніше Чінар повідомляв, що новий головний тренер Шахтаря Арда Туран хоче попросити керівництво клубу придбати нападника Галатасарая Ахмеда Кутуджу.