Туран уже визначився з першим футболістом, якого планує підписати в Шахтар – джерело

Майбутній наставник Шахтаря Арда Туран наполягає на тому, щоб "гірники" підписали форварда Галатасарая та збірної Туреччини Ахмеда Кутуджу.

Принаймні про це повідомив турецький журналіст Якип Чінар.

За його інформацією, Туран добре знайомий з можливостями свого співвітчизника ще з періоду спільної роботи в Еюпспорі, де Кутуджу провів яскравий сезон 2024/25, забивши 9 голів і віддавши 7 асистів у 20 матчах.

Взимку 2025 Галатасарай викупив футболіста за 6 мільйонів євро. У складі стамбульського клубу Ахмед уже провів 17 поєдинків і відзначився 2 голами.

Кутуджу – гравець національної збірної Туреччини. Також він має досвід виступів у Бундеслізі, де виступав за Шальке. За німецький клуб він зіграв 45 поєдинків, у яких відзначився 5-ма голами та 3-ма асистами.

Напередодні донецький Шахтар залишився без головного тренера першої команди. Після фінального туру УПЛ-2024/25 проти Руха (1:1) у відставку було відправлено Маріно Пушича.

Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що до призначення на посаду коуча "гірників" близький вже екснаставник турецького Еюпспора Арда Туран.