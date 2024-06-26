Шахтар підписав туніського захисника

Шахтар підписав центрального захисника з туніського Сфаксьєна Алаа Грама.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Контракт із 22-річним гравцем розрахований до 2029 року. Грам вже має досвід виступів за національну збірну Тунісу.

У попередньому сезоні футболіст провів 17 матчів у всіх турнірах і забив 4 голи.

Повідомлялося, що "гірники" заплатили за перехід 22-річного гравця 2 млн євро. Також, за умовами угоди, Сфаксьєну надійде 10% від суми наступного продажу Грама.

Раніше Шахтар оголосив про підписання воротаря Колоса та молодіжної збірної України Кіріла Фесюна.

Також захист донецької команди підсилився Вінісіусом Тобіасом, який повернувся після оренди в Реалі. Бразилець українською мовою привітався з вболівальниками.