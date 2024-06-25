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Шахтар підписав одного з найперспективніших українських воротарів

Игорь Чернявский — 25 червня, 19:20
Шахтар підписав одного з найперспективніших українських воротарів

Шахтар оголосив про підписання воротаря Колоса Кіріла Фесюна.

Про це "гірники" повідомили на своєму офіційному сайті.

Сторони підписали контракт на 5 років. Кіріл став одним із відкриттів минулого сезону чемпіонату України — на його рахунку 12 сухих матчів, що є одним із найкращих показників у лізі.

Фесюн починав свій футбольний шлях у академії чернігівської Юності, після чого перебрався до Ворскли. Протягом двох років виступав за молодіжну команду полтавців, але так і не провів жодного матчу за основу.

Зазначимо, що 21-річний новачок Шахтаря регулярно викликається в молодіжну збірну України. Окрім того, нещодавно Кіріл допоміг олмпійській збірній виграти товариський турнір у Франції.

Наразі основним воротарем Шахтаря є Дмитро Різник, який також вихованець Ворскли.

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