Вінісіус Тобіас повернувся в Шахтар і защебетав українською

Вінісіус Тобіас, який протягом останніх двох сезонів грав за молодіжну команду Реала, повернувся в Шахтар.

Про це донецький клуб повідомив у своєму Instagram, опублікувавши відео, на якому бразилець українською мовою вітається з вболівальниками.

Нагадаємо, Тобіас перейшов у Шахтар ще в січні 2022 року, але після початку повномасштабного вторгнення його орендував Реал.

20-річний фулбек провів 61 матч за молодіжку "вершкових" і дебютував за першу команду — це сталося в матчі 1/16 фіналу Кубку Іспанії проти Арандіни (3:0). Втім, після того Карло Анчелотті не викликав Вінісіуса до основного складу.