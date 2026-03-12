Визначився найкращий гравець у складі Шахтаря в матчі проти Леха

У четвер, 12 березня, відбувся перший матч 1/8 плейоф Ліги конференцій, у якому Шахтар на виїзді впевнено переграв Лех.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1.

Найкращим гравцем у складі "гірників" у цьому поєдинку за версією Sofascore став крайній захисник "гірників" Вінісіус Тобіас, який отримав 7,7 балів. Бразилець віддав 94% точних передач, мав успіх у 12 обведеннях з 16 та зробив 92 дотики до м'яча.

Краще за нього виступив тільки фланговий захисник Леха Перрейра, оцінка якого склала 7,8.

