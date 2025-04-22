Палкін: Частину грошей з продажу Мудрика в Челсі Шахтар передав ЗСУ та на гуманітарну допомогу

Президент Шахтаря Рінат Ахметов пожертвував 25 мільйонів євро з продажу Михайла Мудрика в Челсі на допомогу ЗСУ та гуманітарні місії.

Про це гендиректор "гірників" Сергій Палкін розповів в інтерв'ю GiveMeSport.

У січні 2023 року "помаранчево-чорні" продали 24-річного вінгера за 70 мільйонів євро. Ще 30 мільйонів український клуб може отримати в якості бонусів.

За словами Палкіна, частину отриманих грошей Ахметов віддав на потреби української армії та гуманітарну допомогу.

"Рінат Ахметов передав 25 мільйонів євро від продажу Мудрика на підтримку нашої оборони від Росії та допомогу українцям. Він закоханий у наш клуб і нашу країну. З початку війни у 2022 році пан Ахметов пожертвував понад 315 мільйонів євро, що є найбільшою сумою серед усіх приватних українських компаній та приватних осіб. Пан Ахметов задає тон, і під його керівництвом ми всі – одна сім'я, і будемо боротися до кінця", – сказав Палкін.

Нагадаємо, що Сергій Палкін розповів про Михайла Мудрика, який пройшов поліграф. Таким чином футболіст хоче допомогти собі у справі про дискваліфікацію через допінг.

Раніше генеральний директор "гірників" зізнався, що клуб веде переговори про потенційний продаж Георгія Судакова.