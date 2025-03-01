Шахтар та Олександрія оголосили склади на центральний матч 19 туру УПЛ

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич та наставник Олександрії Руслан Ротань визначилися зі стартовими складами команд на матч 19 туру Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Стартовий склад Шахтаря

Різник – Тобіас, Бондар, Матвієнко, Енріке, Криськів, Назарина, Бондаренко, Швед, Кевін, Траоре.

Стартовий склад Олександрії

Єрмаков – Мартинюк, Кампос, Шабанов, Кравченко, Калюжний, Шепелєв, Мишньов, Теді Цара, Безерра, Філліпов.

Поєдинок розпочнеться о 18:00. Трансляція буде доступпна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Нагадаємо, команди спробують скористатися втратою очок київським Динамо, яке напередодні не зуміло втримати перемогу над полтавською Версклою.